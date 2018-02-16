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Spor

Bursalı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Bursaspor ile antrenmana çıktı

BURSA,(DHA) ÜNLÜ oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Bursaspor'u ziyaret ederek Özlüce Tesisleri'nde takımla birlikte antrenmana çıktı

16 Şubat 2018 17:25

BURSA,(DHA)

ÜNLÜ oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Bursaspor\'u ziyaret ederek Özlüce Tesisleri\'nde takımla birlikte antrenmana çıktı.
Bursalı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri’ne gelerek Bursasporlu futbolcular ile bir araya geldi. Küçük yaş kategorilerinde bir dönem kaleci olarak Bursaspor\'un formasını giyen Köstendil’i kulübün Finansal Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkanı Fatih Pulat karşıladı. Pulat’ın davetini kırmayarak tesislere gelen Köstendil takımla birlikte antrenmana çıktı ve kaleci antrenörü Cristian Mas eşliğinde kaleciler ile birlikte kaleci antrenmanı yaptı. Daha sonra müzeyi gezen Köstendil, küçük yaş kategorilerinde kazandığı kupayı müzede görünce çocukluk yıllarına gittiğini belirtti.
Finansal Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Pulat, Köstendil’e isminin yazılı olduğu ve tüm futbolcuların imzaladığı kaleci formasını hediye etti.

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