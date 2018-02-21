Bursalı miniklerden sınırdaki Mehmetçiğe hediye

Hasan BOZBEY/ORHANGAZI, (BURSA)- BURSA Orhangazi 125\'inci Yıl Anaokulu\'nun öğrenci, öğretmen ve velileri duygu dolu bir projeye imza attı. e-Twinning kapsamındaki üç projeden birisi olan \'Vatanımızın Bekçisi Kahraman Mehmetçiğe Moral Mektubu\' bünyesinde hazırlanan mektup, şiir, resim, Türk Bayrağı ve ikramlık lokumlar Hakkari ve Şırnak\'taki sınır karakollarında görev yapan Mehmetçiğe gönderildi. Minikler, Orhangazi Jandarma Komutanlığı\'nı da ziyaret ederek buradaki askerleri de duygulandırdı.

125\'inci Yıl Anaokulu\'nun e-Twinning projesi kapsamında ortağı olduğu üç projeden biri olan \'Vatanımızın Bekçisi Kahraman Mehmetçiğe Moral Mektubu\' projesi kapsamında öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katkılarıyla çeşitli etkinlikler uygulandı.

JANDARMA KOMUTANLIĞI’NDA DUYGUSAL ANLAR

Proje kapsamında: 125\'inci Yıl Anaokulu\'nun minik öğrencileri asker amcaları için resimler yaptı. Veliler ise duygu ve düşüncelerini mektuplar ve şiirler yazarak cennet vatanın evlatları olan Mehmetçiklere her daim gurur, minnet, vefa ve dua ile andıklarını dile getirdi.

Resim, şiir ve mektupların bir kısmı Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı\'na yapılan ziyarette buradaki Mehmetçiklere teslim edildi. Miniklerin anlam yüklü ziyareti Jandarma\'da duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

ASKER AMCALARA SEVGİ DOLU KARGO

Miniklerin duygulandıran projesi Orhangazi ile de sınırlı kalmadı. Projeye katılan okul olarak, özellikle ücra ya da sınır karakollardaki askerler için sevgi ve minnettarlığı ifade etmek için yazılan mektup ve şiirler, çizilen resimler, hazırlanan Türk bayrakları ve ikramlık olan lokumlar ise Hakkari ve Şırnak sınır karakollarına ulaştırmak üzere kargoya verildi.

\'PROJE SEVGİMİZİ GÜÇLENDİRECEK\'

Okul olarak proje katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren 125\'inci Yıl Anaokulu Müdürü Aslı İnan, anlamlı bir projeye katılmaktan çok mutlu olduğunu söyleyerek, destek olan öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluk olan e-Twinning projesine Türkiye\'den katılan birkaç anaokulundan birisi olan 125\'inci Yıl Anaokulu\'nun Müdür Yardımcısı ve Proje Sorumlusu olan Nurdoğan Çevik ise, bu proje ile Mehmetçiğe moral, motivasyon sağlayacağını, öğrencilerin vatan, millet, bayrak sevgisini ciddi anlamda güçlendireceğine inandıklarını söyledi. Çevik, \"Ayrıca böyle bir sosyal sorumluluk projesi, onların öz güven ve cesaretlerini arttıracak ve başka projelere katılmaları için teşvik edici olacaktır. Bu proje ile öğrencilerin yaşadıkları coğrafyanın tarihi ve gündemi hakkında farkındalık ve hassasiyet kazanmalarını sağlayarak vefa, minnet, onur, gurur, empati, sorumluluk, saygı gibi duyguları güçlendirerek, değerler eğitimine katkıda bulunduk. Bunun yanında öğrencilerin yazma, kendini ifade etme, resim gibi becerilerini geliştirilmiş oldu\" diye konuştu.

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