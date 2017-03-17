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BBC Türkçe

Bursalı köylülerin 'çiçek açtıran' su mücadelesi

Orhaneli ilçesine bağlı Başköy'ün ana gelir kaynaklarından olan çiçek seraları yeniden rengarenk. Çünkü köylüler, sularını kirleten mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyi kazandı. Köyde üretilen çiçek ve tohumlar Çin'e satılıyor.

17 Mart 2017 22:28

Orhaneli ilçesine bağlı Başköy'ün ana gelir kaynaklarından olan çiçek seraları yeniden rengarenk.

Çünkü köylüler, sularını kirleten mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyi kazandı.

Köyde üretilen çiçek ve tohumlar Çin'e satılıyor.

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