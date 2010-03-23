Bursa'dan 'İstanbul çıkarması'

T24 - Bursasporlu taraftar, 26 Mart Cuma akşamı deplasmandaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında takımlarını desteklemek için İstanbul'a adeta çıkarma yapacak.



Bursaspor'un tribün liderlerinden Selim Kurtulan, yeşil-beyazlı takımın, şampiyonluk yolunda cuma akşamı İstanbul Olimpiyat Stadı'nda çok önemli bir maç oynayacağını söyledi.



Bu zorlu karşılaşmada takımın her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunun altını çizen Kurtulan, ''Bizler de tüm şehre büyük bir mutluluk yaşatan takımımızı bu maçta yalnız bırakmamak adına Olimpiyat Stadı'nda olacağız. İstanbul'a çıkarma yapacağız'' dedi.



Kurtulan, karşılaşmanın cuma akşamı olmasına rağmen taraftarın şimdiden organizasyon yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:



''Kulübümüz ve Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu firmalar otobüs kaldıracak. Otobüsler 10.00-13.00 saatleri arasında kentin çeşitli noktalarından hareket edecek. Bunun yanı sıra çok sayıda Bursaspor sevdalısı kendi araçlarıyla İstanbul'un yolunu tutacak. Olimpiyat Stadı'nda en az 20 bin kişi olacağız. Olimpiyat Stadı'nı yeşil-beyaz renklerle süsleyerek, bayram yerine çevireceğiz. Takımımızı en iyi şekilde destekleyerek, tribünde en güzel şovları sergileyerek galibiyetle Bursa'ya dönmeyi arzuluyoruz.''

