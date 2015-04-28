Fenerbahçe final kapısını Bursa'da araladı: 1-2

Bursaspor ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Bursa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan ekip evsahibi Bursaspor olurkan, karşılaşmanın ilk golü 26. dakikada Fenerbahçe'den geldi. Sarı lacivertlilerde golü atan isim, 26. dakikada Emmanuel Emenike oldu.

Bursaspor 33. dakikada Belluschi ile eşitliği sağlarken, 36. dakikada Bruno Alves'in serbest vuruştan attığı golle konuk ekip Fenerbahçe, 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Bursaspor daha etkili olurken, girdiği gol pozisyonlarından sonuç alamadı ve Fenerbahçe maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla final yolunda önemli bir avantajın sahibi oldu.

Yarı final ikinci maçı 21 Mayıs tarihinde İstanbul'da oynanacak.

Stat: Atatürk

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Mehmet Cem Satman



Bursaspor: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Şamil Çinaz, Serdar Aziz, Aziz Eraltay, Ozan Tufan, Belluschi, Josue, Volkan Şen, Bakambu, Fernandao



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Alves, Egemen Korkmaz, Kadlec, Mehmet Topal, Selçuk Şahin, Kuyt, Alper Potuk, Diego, Emenike



Goller: Dk. 33 Belluschi (Bursaspor), Dk. 26 Emenike, Dk. 36 Alves (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 44 Belluschi (Bursaspor), Dk. 9 Kadlec (Fenerbahçe)

Karşılaşmanın önemli dakikaları

4. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Josue'nin sağ kanattan Fenerbahçe ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Şamil Çinaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



7. dakikada Diego'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, kale önüne gelen topu kaleci Harun Tekin yumruklayarak uzaklaştırdı. Sol kanatta topla buluşan Kuyt'un ceza sahasına yaptığı ortada Emenike'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



26. dakikada orta alanda topa sahip olan Mehmet Topal topla birlikte ilerledikten sonra pasını Emmanuel Emenike'ye veriyor. Emenike, ceza sahası içi sağ çaprazından gelişine şutunu çekiyor ve önce direğe çarpan top daha sonra ağlarla buluşuyor.

33. dakikada Bursaspor, Fernando Belluschi'nin golü ile eşitliği yakalıyor. Diego'dan kazanılan top sonrasında Josue bekletmeden pasını Fernandao'ya veriyor. Fernandao ceza sahasındaki Volkan Şen'i görüyor. Volkan, gelişine şutunu çekiyor ancak kaleci Volkan Demirel topu tokatlamayı başarıyor. O topu iyi takip eden Fernando Belluschi altıpas gerisinden gelişine kafa vuruşunu yapıyor ve top ağlarla buluşuyor 1-1

36. dakikada konuk ekip yeniden öne geçti. Bu dakikada Feherbahçe'nin, Bursaspor ceza sahası sol çarprazında kazandığı serbest vuruşu Alves kullandı. Bu oyuncunun doğrudan kaleye gönderdiği top, filelerle buluştu: 1-2



Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

48. dakikada Diego'nun pası ile ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Emmanuel Emenike kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra şutunu çekiyor ancak Harun Tekin üzerine gelen topu uzaklaştırmayı başarıyor.

49. dakikada ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Fernando Belluschi kaleyi görür görmez şutunu çekiyor ancak Volkan Demirel köşeye iyi uzanarak topu kontrol etmeyi başarıyor.

51. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Volkan Şen ortasını yapıyor ancak herkesi aşan top direkt olarak auta çıkıyor.

58. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Diego altıpas önüne ortasını yapıyor. O noktaya hareketlenen Michal Kadlec topa istediği gibi vuramıyor ve Bursaspor defansı topu uzaklaştırıyor.

65. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Fernando Belluschi altıpas içerisine ortasını yapıyor ancak o noktada Volkan Demirel topu rahatlıkla kontrol ediyor.

70. dakikada orta alanın sağ tarafından kazanılan serbest vuruşta Diego arka direğe ortasını yapıyor. O noktaya hareketlenen Selçuk Şahin topa vuramıyor ve top direkt auta çıkıyor.

72. dakikada Cedric Bakambu'nun pası ile altıpasın sağ köşesinde topla buluşan Şener Özbayraklı şutunu çekiyor ancak Michal Kadlec'e çarpan top kornere çıkıyor.

75. dakikada Fernando Belluschi'nin muhteşem ara pası ile ceza sahasında topla buluşan Emre Taşdemir altıpasın solundan şutunu çekiyor ancak top yan ağlarda kalıyor.

79. dakikada Volkan Demirel zaman geçirmeye yönelik hareketlerinden dolayı sarı kart görüyor.

83. dakikada Emre Taşdemir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal altıpasın gerisinden şutunu çekiyor ancak kaleci Volkan Demirel topu ayaklarıyla çıkartıyor.

85. dakikada Bursaspor mutlak gol pozisyonundan yararlanamıyor! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Josue altıpas gerisine ortasını yapıyor. O noktada iyi yükselen Serdar Aziz kafa vuruşunu yapıyor. Altıpas içerisinde Ozan Tufan'a çarpan top kale ağzındaki Fernandao'ya geliyor. Fernandao gelişine şutunu çekiyor ancak top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

89. dakikada Fernando Belluschi'nin pasına sol kanatta hareketlenen Ozan Tufan için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

Maç sona erdi.