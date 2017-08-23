Bursa'dan Adana’ya atanan Emniyet Müdürü Yıldız: FETÖ'cü faşistlerin rejim değişikliğine izin vermedik

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,(DHA) - BURSA\'dan Adana\'ya atanan Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kentte görev yaptığı sürede 3 bin 440 FETÖ üyesi hakkında işlem yapıldığını ve bin 685 kişinin tutuklandığını belirterek, \"FETÖ\'cü faşistlerin rejim değişikliğine izin vermedik\" dedi. Yıldız, otomotiv sektöründe de terör gruplarının ‘Gezi’ benzeri kalkışmasını önlediklerini söyledi.

Kültürpark\'taki polis evinde basın mensuplarıyla vedalaşan Selami Yıldız, Bursa gibi kadim bir kente, Osmanlı\'nın ilk başkentine 2.5 yıl hizmet etme şerefine nail olduğu için kendisini mutlu hissettiğini ifade etti. Yıldız, \"Şimdi daha stratejik bir şehre görevlendirildim. Bu bir takdir ve tercih meselesidir. Gittiğimiz yer de Bursa kadar önemli. Motivasyonumuz çok iyi. Huzurlu ve alnımız açık bir şekilde görevi devrediyorum. Bursa\'dan ayrılmanın burukluğunu yaşıyorum. Adana\'da da şerefli bir görev yapacağız. Kamu hizmetini şerefini nasip ettiği için Allah\'a şükrediyorum\" diye konuştu.

“FETÖ’CÜ FAŞİSTLERİN REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VERMEDİK”

17-25 Aralık darbe girişiminde İstanbul\'da görev yaptığını ve o dönemde az sayıda bürokratla FETÖ\'cülerin karşısında kamu hizmetini yapma şerefine kavuştuğunu hatırlatan Selami Yıldız, şöyle devam etti:

\"18 Aralık\'ta vekaleten İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde görevi devraldım. FETÖ\'cülerin hain darbe girişimi o dönemde birkaç bürokratla engellendi. O zaman ve sonrasında soruşturmalardan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptım. Bu çocuklarıma bırakacağım en büyük miras oldu. FETÖ’cü faşistlerin rejim değişikliğine çok şükür birkaç bürokratla izin vermedik. 15 Temmuz\'da da milletimizin iradesiyle hain darbe girişimine de ‘dur’ denildi.”

Yıldız, 15 Temmuz’da Bursa’dan 700 kilometre uzakta olduğunu kaydederek, “Eşim ve çocuklarımla vedalaşarak Bursa\'ya doğru yola çıkarak, telefonla talimatları vererek ekibimi yönlendirdim. Darbecilerden ilk ele geçen cuntacıların listesini anında Ankara\'ya ilettik. O gece Jandarma Bölge Komutanımız da bu konuda büyük katkı sağladı ve ilk andan itibaren darbenin karşısında yer aldığını ifade ederek destek verdi. Ben arkadaşlarıma üç talimat verdim. Uzun namlulu silahlarla kamu binalarının korunması, askeri araçların dışarı çıkarılmaması ve muhtemel bir harekette bulunacakların gözaltına alınması talimatını verdim. Nihayetinde Bursa\'da ele geçen belgeler darbenin çözülmesinde çok büyük rol oynadı\" dedi.

Bursa\'nın dünyadaki yaşanabilir şehirler sıralamasına ve güven endeksine göre son 3 yılda Türkiye çapında birinci olduğunu, dünya çapında 48’inci sıradan 21’inci sıraya yükseldiğini hatırlatan Selami Yıldız,konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bursa, Kopenhag\'ın bile önünde yer aldı. Bursa\'yı güvenli ve huzurlu bir şehir yapmak için gece gündüz çalıştık. Uyuşturucu konusunda da çoğu zaman tüm mesai arkadaşlarımla tebdili kıyafet ile sokaklardaydık. Biz çocukların o bataklıktan kurtulması için annelere söz vermiştik. Bu sözü de tuttuğumuzu düşünüyorum. Çünkü ele geçen uyuşturucular ve birçok mahallede yaptığımız operasyonlar bunun en güzel sonucu.\"

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ‘GEZİ’ KALKIŞMASI

Terör örgütlerinin, sosyal medya ve aşırı siyasi grupları kullanarak geçen yıl Bursa\'da otomotiv sanayisinde, \'Gezi\' benzeri kalkışma planladıklarını ileri süren Selami Yıldız, \"Otomobil fabrikalarında binlerce işçiyi kışkırtmak isteyen bu terör grupları yeni bir Gezi olayını hazırlamak istediler. 15 gün boyunca bu süreci iyi yönettik. Bursa sanayisi sıkıntıya girerse, ülke sanayisi sıkıntıya girecekti. Terör grupları Görükle\'de bir ev kiralamışlar, yanlarında bol miktarda para, sosyal medyayı kullanarak işçileri sokağa dökmek istediler. Fabrikalar 15 gün çalışmadı. Bu sürede şehir ekonomisine 500 milyon dolar zarar verdiler. Otomobil fabrikasının üst düzey yetkilileri, neredeyse yatırımlarını başka ülkeye taşımaya niyetlendiler. Provokasyona izin vermedik ve valimizin de desteğiyle süreci iyi bir şekilde yürüterek tüm otoriteleri harekete geçirdik. Bu terör gruplarına da operasyon yaptık ve etkisiz hale getirdik. Milli sanayi kazandı. İş dünyasındaki yeni gezi olayı burada devreye giremedi. Türkiye kazandı\" diye konuştu.

Selami Yıldız, görev yaptığı 2,5 yıllık süre içinde 3 bin 440 FETÖ/PDY üyesi hakkında işlem yapıldığını ve bunlardan bin 685’inin tutuklandığını kaydederek, aynı sürede 250 terör örgütü PKK ve uzantısı üyesi ile 40 DEAŞ örgütü üyesinin tutuklandığını sözlerine ekledi.

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