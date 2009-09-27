Bursa'dan 4 tane

Sivas'ı deplasmanda farklı deviren Bursaspor, Diyarbakır'ı da gol yağmuruna tuttu. Yeşil-Beyazlılar, Volkan, İvankov, Ergiç ve Ozan'la 3 puanın sahibi oldu.

Bursa Atatürk Stadı’na gelenler iki moralli takımın maçını heyecanla izlediler. Aslında Bursaspor geçmiş yıllardan beri iç saha sıkıntısı yaşıyor. Bu sezon ilk üç iç saha maçında Fenerbahçe mağlubiyeti hariç ikisini kazandılar. Diyarbakırspor’un evinde galibiyeti yok, ama dışarıda iki galibiyet aldığını hesap ederseniz, Bursa adına zor bir maç olma ihtimali yüksekti. Özellikle Diyarbakır’ın oyun sistemine ve savunma anlayışına baktığınızda Bursa, bir duvarı aşmak zorundaydı. Ümit Bozkurt, Erdinç ve Tolga’nın önüne Ayman’ı diken Ziya Doğan, orta alanda Barış ve Abdullah gibi çabuk futbolcularla oyunu kilitlemeyi ve puan almayı hesaplamıştı. Tazemeta ve Şener’in sakatlığında Mendoza ile Desire’nin ileride yetersiz kalacakları belliydi.

Daha 30. saniyede Volkan’ın şutu kalecide kaldı. 18’de Turgay’ın kafası ve 24’te Sercan’ın şutları yine Espinoza’dan döndü. Bursaspor aradığı gole 30’da kavuştu. Ali Tandoğan’ın ortasında, savunmanın ağırlığından yararlanan Volkan, çabukluğunu gösterip topu ağlara yolladı. Bu dakikaya kadar rakip kaleye gitmeyi pek aklından geçirmeyen Diyarbakır, üst üste akınlarla Bursa kalesini topa tuttu. 41 ve 44. dakikalar arasında İvankov, 3 etkili frikik atışını başarıyla önledi.

Yıldızları kenara aldı

İkinci yarıda Bursa skoru perçinlemek ve rahatlamak, Diyarbakırspor ise berabelik golünü bulmak için sahaya çıktı. Ancak Bursaspor’un ilk atağında, Volkan’ın ortasında top Abdullah’ın koluna çarpınca hakem Özgüç Türkalp penaltı kararı verdi. Atışı kullanan İvankov, gollerine bir yenisini ekledi: 2-0. Bu golle rahatlayan Timsah, Ergiç’le 3-0’ı buldu. Ertuğrul Sağlam, Sivas’ta olduğu gibi ikinci yarıda yıldızları Volkan ve Sercan’ı dışarı aldı, Shin ile Ozan’ı oyuna soktu. Hemen ardından da 4. gol geldi. 72’de Turgay’ın ortasında Ozan fileleri havalandırırken, tribünleri coşturdu: 4-0. Bu dakikadan sonra iki takımın taraftarları arasında olaylar çıktı. Taraftarlar koltukları kırıp, birbirlerine fırlattılar. Araya giren güvenlik güçleri, olayları daha fazla büyümeden engelledi.



Yöneticiler de kapıştı!



Maç sonrası iki takım yöneticileri arasında da gerginlik yaşandı. Bursa Başkanı İbrahim Yazıcı’nın, Diyarbakır Başkanı Çetin Sümer’den yaşananlarla ilgili özür dilediği sırada Diyarbakırlı bir başka yönetici, “Diyarbakır’a gelmeyin! Havaalanında neler olduğunu göreceksiniz” diye bağırınca, taraflar arasında gerilim yaşandı. Emniyet güçleri ve yine idarecilerin çabasıyla, ortam yatıştırıldı. Yazıcı, bazı kişilerin provoke edici konuşmalar yaptığını belirterek, “Asarız, keseriz, gibi ifadeler kullandılar” iddiasında bulundu. Olayların çıkmasında, Bursalı taraftarların küfürleri ve Diyarbakırspor bayrağını indirmesinin rol oynadığı belirtildi.