Bursa'daki toplantıda gazi, protez bacağını fırlattı

Bursa’da Küçük Millet Meclisi adı altındaki diyolog grubunun davetlisi olarak Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Akil İnsanlar Heyeti’nin Marmara Grubu’nda yer alan Levent Korkut, Hayrettin Karaman ve Mustafa Armağan katıldı. Kentteki 50 sivil toplum örgütü temsilcisinin katıldığı toplantıda gergin anlar yaşandı.



Kendisine itiraz edenlere takma bacağını fırlattı



Toplantıya katılan Türkiye Kamu-Sen üyeleri, akil insanları protesto etmek için salonu terk ederken, katılımcılar arasında da tartışmalar yaşandı. Kuzey Irak’taki vatani görevi sırasında gazi olan Ümit Kaplan’ın konuştuğu sırada, arka sıralardan ’Yavaş konuşun’ diye itiraz gelince, bu kez Kaplan’ın yanında oturan ve Güneydoğu’da vatani görevi yaptığı sırada mayına bastığı için iki bacağını kaybeden Gazi Selçuk Çelik, takma bacağını çıkararak, kendilerine itiraz eden katılımcıların üzerine fırlattı. Bu sırada dengesini kaybeden Çelik, oturduğu sandalyeden düşünce, ayağa kalkmasına diğer katılımcılar yardım etti. Takma bacağı kendisine verilen Selçuk Çelik daha sonra kendisi gibi gazi olan arkadaşı Ümit Kaplan ile birlikte salonu terk etti.



Karaman: Kavgayla değil, diyalogla çözelim bu işi



Küçük Millet Meclisi tarafından düzenlenen toplantıda Levent Korkut ve Mustafa Armağan gecikince, ilk sözü Hayrettin Karaman aldı. Çözüm sürecinde halkın istemediği bir şeyi hiç kimsenin yapamayacağını belirten Karaman, "Halkın iradesi önemli. Ortada bir problem var ve bu problem belli. Bu ülkede sebebi ne olursa olsun bir isyan var ve diğer yandan bu isyanı bastırma faaliyeti var. Bu da 30 yıldır sürüyor ve 30-40 bin cana mal olmuş, 300-500 milyar bu ülkenin servetine mal oldu. Artık silahları bırakalım, siyaset yapalım hareketi başladı. Altını çizdiğimiz nokta şu. Silahlara veda edilsin, bu iş siyasetle çözülsün. Kavgayla değil, diyalogla bu işi çözelim" dedi.

Gazi Çelik: Bu insanların amacı ülkeyi bölmek



Toplantının ilerleyen dakikalarında Akil İnsanlar Heyeti Marmara Grubu’nun Sekreteri Levenk Korkut da toplantıya katıldı. Bu sırada söz alan ve Güneydoğu’da vatani görevini yaptığı sırada iki bacağını kaybeden Selçuk Çelik, "Bu ülkede bölünme sorunu var. Bu ülkede PKK sorunu var. Bu ülkede Kürt sorunu yok. Bu ülkede Kürtler cumhurbaşkanı, başbakan oldu, işadamı oldu. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok. Niçin bunu sorun yapmaya çalışıyorlar. Ben mayına basarak iki ayağımı verdiysem, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için verdim. Ben iki bacağımı, PKK ile mücadele ederken verdim. Bu ülkede onlara kimse ’dağa çıkın’ demedi. Neyin barışı olacak? Bu insanların amacı, ülkeyi bölmek" dedi.