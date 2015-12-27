Bursa'daki tekstil fabrikasında çıkan yangının zararı 30 milyon lira

Bursa’da üretim yapan Türkiye’nin en köklü firmalarından biri olan iplik fabrikası Işıksoy Tekstil’de dün yaşanan yangın halen devam ediyor. İstanbul’dan da takviye ekiplerin çağrıldığı yangının neden çıktığı henüz tespit edilemedi. Fabrikada 800 kadar işçi çalışıyor. Fabrikadaki zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğu belirtiliyor.

Bursa’da dün sabah saatlerinde başlayan yangın, 50’den fazla itfaiye ekibinin çalışmasına rağmen hala devam ediyor. Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Bursa’nın en büyük tekstil fabrikalarından biri olan Işıksoy Tekstil’de dün sabah saat 11.00 sıralarında çıkan yangın, 14 saat süren çalışma sonrasında kontrol altına alınabildi.

50’den fazla itfaiye ekibinin gece boyunca süren çalışmaları sonucunda bazı bölgelerde alevler söndürülebildi. Ancak binanın bazı bölgelerinde çökme riski bulunmasından dolayı itfaiye ekipleri buralara müdahale edemiyor.

"30 yıllık itfaiyeciyim böyle depolama görmedim"

Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Orhan Doğan, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için büyük bir özveri gösterdiklerini belirterek, "Yangın aynı anda hem birinci hem de üçüncü katta başlamış. Ekiplerimiz olay yerine geldiğinde bina alev topuna dönüşmüştü. Diğer fabrikalara sıçramaması için büyük gayret gösterilerek, yangın çıktığı alanda tutuldu" dedi.

Kimyasal ve sentetik maddeler nedeniyle yangının söndürülmesinde güçlük çekildiğini vurgulayan Doğan, fabrikanın depo bölümündeki düzensiz istif aşırı ürün bulunmasının da söndürme çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. Doğan, "30 yıllık itfaiyeciyim. Böyle depolama ve istif görmedim. Aşırı miktarda ürün vardı. Tavana kadar yükseliyordu. Bu yüzden zorluklar yaşandı" dedi. Yangının geç söndürülmesiyle ilgili eleştirilere de yanıt veren Doğan, şöyle devam etti:

"Yangına Türkiye’de sadece İstanbul’da bulunan ve orada ‘Koca Yusuf’ olarak adlandırılan 42 metre yüksekten 6 ton köpük püskürtebilen kule ile müdahale edildi. Büükşehir Belediyesinin itfaiye araçları 2013’te yenilendi. Başarılı çalışma sonucu yangın diğer fabrikalara sıçmadı."

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın bilirkişi tarafından yapılacağını kaydeden Doğan, "Yangınla ilgili rapor hazırlıyoruz. Raporumuzda, yangının çıkış nedeninin bilirkişi tarafından araştırılmasını isteyeceğiz" dedi.

Yangının nedeni bilinmiyor

Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor. Söndürme çalışmalarına katkıda bulunması amacıyla İstanbul’dan takviye ekipler gönderildiği belirtildi. 15 saati bulan söndürme çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine İstanbul’dan takviye ekipler gönderildiği öğrenildi. İstanbul İtfaiyesi'ne ait 4 afet müdahale aracı ile 13 personelin kısa sürede yangın yerine ulaşması bekleniyor.

Tüm çabalara rağmen yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Yangının etraftaki diğer fabrikalara ve yönetim binasına sıçramaması için büyük çaba harcanıyor. Fabrikada bulunan kimyasal maddelerin yangın sırasında zaman zaman patladığı iddia edildi.

112 sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD, AKUT, UMKE ve NAK ekipleri bölgede hazır bekletiliyor. Dün, yangının ilk çıktığı sırada iki işçi, müdahale sırasında da bir itfaiye eri dumandan fenalaşmış, hastaneye kaldırılmıştı.

Bu arada, Işıksoy Tekstil, geçen aylarda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından açıklanan Bursa'nın en büyük 250 firması arasında 104. olmuştu. BTSO'nun en büyük 250 sanayi şirketi listesine 126 milyon ciro ile 104. sıradan girmişti. Anılan araştırmaya göre şirkette 800 kişi çalışıyor. Işıksoy Tekstil’in temeli ise 1950’lerin başında atıldı.