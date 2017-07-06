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Bursa'daki tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına başladı

06 Temmuz 2017 14:03

Bursa’nın merkez Kestel İlçesi Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Hakyıldız Tekstil fabrikasında bu sabah patlamayla başlayan yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kestel Organize Sanayi Bölgesi’nde (KOSAB) faaliyet gösteren Hakyıldız Tekstil fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığı öğrenildi. Büyüyen yangın Hakyıldız Tekstilin yanında bulunan Canat Kuruyemiş üretim tesislerine de sıçradı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran yangının söndürülmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 15 itfaiye ekibinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ile BUSKİ ve merkez belediyelerinin sulama araçları da kullanıldı. Yangından Cafella Tekstil de etkilendi. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen iki itfaiye eri ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın bir çok noktasından görülen siyah dumanların yükseldiği yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına başladı. 

 

 

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