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BURSA'DAKİ SOBA ZEHİRLENMESİNDE ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI BURSA (A.A)

05 Mayıs 2011 14:27

-BURSA'DAKİ SOBA ZEHİRLENMESİNDE ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI BURSA (A.A) - 05.05.2011 - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayda sobadan sızan dumandan etkilenen 7 yaşındaki Zeynep Çoban da hastanede öldü.  Alınan bilgiye göre, Ulus Mahallesi Ova Sokak'ta meydana gelen olayın ardından ablası Nurcan Çoban'la (9) birlikte Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan Zeynep Çoban (7) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.  Nurcan Çoban'ın tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi. Zeynep Çoban'ın cenazesinin Bingöl'ün Solhan ilçesine gönderileceği öğrenildi. Ulus Mahallesi Ova Sokak'ta oturan Çoban ailesinden Mehmet ve Mahbube Çoban çifti ile çocukları Gülfer ve Recep Çoban dumandan etkilenerek yaşamını yitirmişti. 4 kişinin cenazeleri dün Solhan'a gönderilmişti.

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