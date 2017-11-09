Bursa'daki patlamanın ardından iki bürokrat görevden alındı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da 5 kişinin hayatını kaybettiği 16 kişininde yaralandığı fabrikadaki patlamayla ilgili İş Teftiş Kurulu Başkanı ve SGK müdürü görevden alındı.

Bursa\'da 5 kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin de yaralandığı fabrikadaki patlamayla ilgili, Bursa İş Teftiş Grup Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından bulundukları görevlerden alındı. Fabrika sahibi Şükrü Demir ile iş güvenliği uzmanı Tuğba Tongaç tutuklanmasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Bursa İş Teftiş Grup Başkanı Yaşar Ata ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erhan Karaca görevlerinden alındı.