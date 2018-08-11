Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü ve Çağrışan mahallerinde orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Bursa-Mudanya karayolu, Geçit mevkiinde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Rüzgârın etkisiyle yayılan yangın, iki evinyanmasına neden oldu. Bölge sakinleri tahliye edilirken Bursa Valisi İzzettin Küçük, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Vali Küçük, "Bursa ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de destek istedik. Birçoğu geldi, bazıları yolda" dedi. Kendisinin olay yerinde olduğunu belirten Vali İzzettin Küçük, yangının çıkış nedeninin daha sonra belirleneceğini belirtirken, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit ettiği şeklinde bir bilginin kendisine ulaşmadığını ifade etti. Trafiğe kapatılan Bursa-Mudanya karayolunda araçların geçişine izin vermeyen polis ekipleri, yangının kontrol altına alınmasının ardından yolun trafiğe açılacağını söyledi.

Güvenlik gerekçesiyle vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Çağrışan köyünde bugün saat 12.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangında, dumanlar Bursa-Mudanya karayolunu kapladı. Karayolunda yangının sürdüğü noktalara yakın olan vatandaşlar görevliler tarafından güvenlik gerekçesiyle uzaklaştırıldı Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler bölgeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı da bölgeye gönderildi.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bursa-Mudanya karayolunun sağ tarafında başlayan yangın, yolun sol tarafına da sıçradı. .Dumanlar Bursa merkezinden de görülürken ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangına müdahale için çevre illerden helikopter desteği de istendi.

Başkan Türkyılmaz: Yangını şüpheli buluyorum

Yangını şüpheli bulduğunu söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ''Alevler evlere 100 metre yaklaştı'' dedi. Yangının söndürülme çalışmaları devam ederken Başkan Türkyılmaz, "Yangını birkaç yerden başlaması nedeniyle şüpheli buluyorum. Benzer olayı biz 2015 yılında yaşamıştık. Burada rant için yangın çıkaranlar olursa onlara fırsat vermeyeceğim. Beklentileri tepetaklak olacak. Bunu bilsinler. Yangına ekiplerimizle müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Orman yangınının Çağrışan, Göynüklü ve Bademli mahallelerini tehdit ettiğini söyleyen Göynüklü Mahalellesi Muhtarı Turgay Demirci, "Dumanlar çevreyi sardı. Yerleşim yerleri tehdit altında. Ben ailelerden uzak kalmalarını istiyorum" dedi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Çağrışan mevkisindeki kızılçam ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını söyledi. İhbarın ardından ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirten Akın, "İtfaiye ekiplerinin yanı sıra müdürlüğümüze ait helikopterle de yangına müdahale edilmeye başlandı. Çevre illerden başka helikopter de istiyoruz" diye konuştu.

Mudanya'nın Çağrışan Mahallesi’nde 2015 yılında çıkan orman yangınında, karaçamdan oluşan 50 hektarlık alan kül olmuştu.

Antalya'daki yangın 2 saatte söndürüldü

Öte yandan Antalya'nın Manavgat ilçesinde Oymapınar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 4 helikopter, 1 amfibik uçak, 25 arazöz ve 2 dozerle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler havadan ve karada soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının ne kadar bir alana zarar verdiğinin belirlenmesi için inceleme yapılıyor.