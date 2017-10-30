Bursa'daki "ölüyoruz" protestosuna biber gazı

Bursa'da üstgeçit olmayan yolda ölümlü kazaların artması üzerine mahalleliler yolu trafiğe kapattı. Polis protesto eylemi yapan gruba biber gazı sıkıp havaya ateş açtı

Bursa’da Merkez Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi’nde oturan yüzlerce kişi yeni adı 'İstanbul Caddesi' olan Bursa-Yalova yolunda üstgeçit olmaması ve devam eden tramvay inşaatı nedeniyle artan ölümlü trafik kazalarına tepki göstermek için yolu trafiğe kapattı. Yolun trafiğe kapanmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu.

Sevk edilen polisin ikna çabalarına rağmen yolu trafiğe açmayan mahalle sakinlerini dağıtmak için polis biber gazı kullandı. Polisin müdahalesine direnen mahalle sakinleri ile polisler arasında arbede çıktı.



Merkez Osmangazi ilçesinde, üst geçidi olmayan yolda yaşanan ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla eylem yapan yurttaşları dağıtmak için polis havaya ateş açtı.



Polis ekiplerinin dağılmaları konusunda ikna etmeye çalıştığı kalabalık, uyarıları dikkate almadı. Havaya tekrar ateş açan polis, direnenlere yönelik biber gazı kullandı. Bu sırada kısa süreli arbede yaşandı.



Yurttaşlar taleplerinin karşılanmasını, ölümlü kazaların önüne geçilmesi için üstgeçit yapılmasını, tramvay inşaatının bir an önce bitirilmesi gerektiğini vurguladı. Polisin yaptığı müdahalenin ardından Bursa-Yalova karayolu yeniden trafiğe açıldı. Eylemin yapıldığı yerde 24 Ekim’de otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti. Ölümlü kazaların art arda yaşanması bölgede yaşayan yurttaşları isyan noktasına getirdi.