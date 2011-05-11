-BURSA'DAKİ OLAYLARA İLİŞKİN KARAR YARIN KAYSERİ (A.A) - 11.05.2011 - Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Bursaspor-Beşiktaş maçında çıkan olaylarla ilgili, ''30 yıldır futbolun içindeyim, bugüne kadar görmediğim tatsız olaylar yaşadık'' dedi. Özgener, Ziraat Türkiye Kupası final maçını izlemek için geldiği Kayseri'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Kayseri'deki spor tesislerinden övgüyle söz eden Özgener, bu tesislerde düzenlenen spor organizasyonlarının kente önemli katkı sunduğunu vurguladı. Özgener, Bursaspor-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin, ''Başlamış bir hukuki süreç var. Yarın da bunun kararını vereceğiz. Hiç kimsenin istemediği, hiç kimsenin arzu etmediği, 30 yıldır futbolun içindeyim, bugüne kadar görmediğim tatsız olaylar yaşadık. Bununla ilgili kararı yarın açıklayacağız, değerlendirmesini siz yaparsınız'' dedi. Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de Ziraat Türkiye Kupası final maçının Kayseri'de oynanmasını sağladıkları için Özgener'e teşekkür ederek, kentteki spor tesisi yatırımları hakkında bilgi verdi. Özhaseki, ''Erciyes Kış Sporları Merkezi Projesi tüm hızıyla sürüyor. Merkezimiz, spor kulüplerinin kamp yamasına da olanak sağlayacak. Kentin kuzeyinde de baraj gölümüz var. Burada su sporları da yapılabilecek. Bir tarafta kayılırken, diğer tarafta yelken yarışları yapılabilen bir ortam doğdu. Anadolu'nun ortasında bunu bulmak kolay değil'' diye konuştu. Özhaseki, ziyaretin anısına Özgener'e vazo verdi, Özgener de Özhaseki'ye, adının yazılı olduğu 38 numaralı milli takım forması hediye etti.