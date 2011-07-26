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BURSA'DAKİ OLAYLAR İÇİN 42 FEZLEKE BURSA (A.A)

26 Temmuz 2011 21:27

-BURSA'DAKİ OLAYLAR İÇİN 42 FEZLEKE BURSA (A.A) - 26.07.2011 - Geçen sezon Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olayların ardından başlatılan soruşturma kapsamında 29'u tutuklu 42 kişi hakkında fezleke hazırlandı. Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 113 polis memurunun yaralandığı, iki resmi aracın yakıldığı, 1'i çevik kuvvet otobüsü, 2'si su püskürtme aracı olmak üzere 10 resmi, 25 özel aracın zarar gördüğü, 5 iş yerinin yağmalandığı, onlarca reklam panosunun parçalandığı olaylarla ilgili fezlekeyi tamamladı. Savcılıkça hazırlanan fezlekede, 29'u tutuklu 42 kişi için 3'er yıl hapis cezası istendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekenin ''futbolda şike iddiaları'' ile ilgili soruşturmanın görüldüğü İstanbul Beşiktaş Adliyesindeki 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği öğrenildi. İstanbul'daki mahkeme fezlekeyi kabul ederse 29'u tutuklu 42 zanlının yargılaması burada yapılacak. Bu arada, serbest bırakılan 22 kişinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 80 kişinin dosyalarının ayrıldığı, bu kişilerin yargılanmasına Bursa'da devam edileceği belirtildi.

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