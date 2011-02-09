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BURSA'DAKİ KAZADA 4 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU BURSA (A.A)

09 Şubat 2011 10:47

-BURSA'DAKİ KAZADA 4 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU BURSA (A.A) - 09.02.2011 - Bursa-İzmir çevre yolunda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, olay yerinde 4 kişinin cesedinin bulunduğu, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.  Çevre yolunun Yeni Hal binası mevkisi yakınlarında, yoğun sis nedeniyle 6 kamyonet, 2 otobüs, 1 tır, 2 kamyon ve 1 ambulans olmak üzere toplam 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza yerinde Muttalip Köse, Mehmet Donat, Fikret Mutlu ve Erkan Bilgin'in cesetlerinin bulunduğu, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, olay yerine gelen kurtarma ekiplerince araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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