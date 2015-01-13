Bursa’daki Gezi davasında 33 kişi beraat etti

Bursa’da, 2013 yılı Haziran ayında Gezi direnişi eylemlerine destek amacıyla düzenlenen gösterilerde, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri gerekçesiyle haklarında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 33 kişi beraat etti.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı eylemlerine destek amacıyla Bursa'da düzenlenen gösterilerde, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği Bursa Şube Başkanı Aslı Evke Yetkin ve avukat eşi Kemal Özgür Yetkin ile Bursa Barosu avukatlarından Birkan Özey, Büro-İş Bursa Şube Başkanı Sürmeli Selçuk Söğüt, Kimya Mühendisleri Odası Eski Başkanı Ali Uluşahin ve eski Eğitim-Sen Şube Başkanı Hasan Özaydın’ın da bulunduğu toplam 33 sanık hakkındna, Bursa 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Karar aşamasına gelen yargılamaya bugün devam edildi. Mahkeme Hakimi, “eylemin şiddet içermemesi, demokratik ve Anayasal hakların kullanımı ve suç işleme kastı bulunmadığından tüm sanıkların beraatlerine karar verdi.

Çağdaş Hukukçular Derneği Bursa Şube Başkanı Aslı Evke Yetkin ise, "Doğru bir karar. Biz demokratik hakkımızı kullandık. Avukatlara yönelik hukuk dışı muameleyi ve ayrıca Gezi eylemlerinde polis şiddetini protesto etmek istedik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu tip şiddet içerikli gösterilerin cezalandırılamayacağı yönünde kararları bulunmaktadır" şeklinde konuştu.