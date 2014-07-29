Bursa'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Orhan Doğan, merkez Osmangazi ilçesindeki fabrikadaki kontrol altına alınan yangınla ilgili artık soğutma çalışmalarına başlandığını söyledi.



Doğan, bölgede çok sayıda nöbetçi ekip bıraktıklarını belirterek, ''Zaman zaman bazı bölgelerde parlamalar olabiliyor. Çevre illerden gelen ekipler de bizim ekiplerimiz de herhangi bir olumsuzluk olmaması için yarına kadar tetikteyiz. Şu anda kontrol altında ve soğutma çalışmaları sürüyor'' dedi.



Yangının etkili olduğu alanın çok geniş olmasına dikkat çeken Doğan, ''Bu nedenle çıkış nedeni ile ilgili olarak olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte yarın incelemeler yapacağız. Yangının çıkış nedeni ile ilgili ancak bilirkişi incelemesinin ardından bir bilgi verebileceğiz'' diye konuştu.