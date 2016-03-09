Bursa'daki çifte cinayette kan davası şüphesi

Bursa'da sabah saatlerinde ormanlık alanda silahla vurularak öldürülmüş halde bulunan iki kişinin, geçen yıl iki kişiyi öldürdüğü için cezaevinde bulunan sanığın kardeşi ve arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Bu sebeple polisin 'kan davası' şüphesi üstünde durduğu bildirildi.

Habertürk'ten Uğur Uslubaş'ın haberine göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gökçeören köyü ormanlık alanında terk edilmiş bir araç gören vatandaşlar, otomobilin yanına gittiklerinde yerde yatan iki erkek cesedi gördü. Vatandaşlar durumu hemen jandarmaya bildirdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı araştırmada göğüslerinden 4 ve 8 kurşunla vurulmuş kişilerin Sinan Yalçınkaya (32) ile Erhan Özalp (27) oldukları belirlendi. Cesetlerin yanındaki aracın ise üç ay önce kiralandığı saptandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma, saldırının ardında kan davası şüphesi olabileceğini ortaya koydu. Yapılan detaylı araştırmada öldürülenlerden Sinan Yalçınkaya'nın geçen yıl Eylül ayında birer gün arayla öldürülen Serhat Erkibaş (31) ile Aşkın Kızılkaya'nın (31) katil zanlısı Deniz Yalçınkaya'nın ağabeyi olduğu, Erhan Özalp'in de yine Deniz Yalçınkaya'nın arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Çifte cinayetin ortaya çıktığı saatlerde Bursa 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Deniz Yalçırkaya'nın da duruşmasının olduğu, cinayet haberinin duruşma sırasında geldiği öğrenildi. Jandarma katil yada katilleri belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.