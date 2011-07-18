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Spor

BURSA'DA ALTILI 6.437,52 VE 823,34 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A)

18 Temmuz 2011 22:13

-BURSA'DA ALTILI 6.437,52 VE 823,34 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 18.07.2011 - Bursa'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 6.437,52 ve 823,34 lira ikramiye kazandırdı. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre 2, 3, 1, 3, 7, 1 şeklindeki altılı ganyan 6.437,52 lira, 2, 9, 1, 3, 7, 1 şeklindeki altılı ganyan 823,34 lira ikramiye verdi. 3, 1, 3, 7, 1 biçimindeki beşli ganyan 1.786,41 lira, 9, 1, 3, 7, 1 biçimindeki beşli ganyan 345,21 lira ikramiye kazandırdı. 1, 3, 7, 1 şeklindeki dörtlü ganyan 98,72 lira ikramiye verdi. 2, 12, 1 biçimindeki birinci üçlü ganyan 0,67 lira, 3, 7, 1 biçimindeki ikinci üçlü ganyan 1,45 lira ikramiye kazandırdı.

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