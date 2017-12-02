Bursa'da zincirleme kaza: 4 ölü, 10 yaralı (1)

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın merkez Nilüfer İlçesi\'nde servis minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere 4 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sırılarında Bursa-Mudanya Karayolu İhsaniye Mahallesi\'nde meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden, işçileri taşıyan servis minibüsü ile iki otomobil, kaza yaptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, servis minibüsü yan yattı. Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, servis minibüsünün altında kalan olup, olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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