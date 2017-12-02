T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da zincirleme kaza: 4 ölü, 10 yaralı (1)

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde servis minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere 4 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı

02 Aralık 2017 04:13

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın merkez Nilüfer İlçesi\'nde servis minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere 4 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sırılarında Bursa-Mudanya Karayolu İhsaniye Mahallesi\'nde meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden, işçileri taşıyan servis minibüsü ile iki otomobil, kaza yaptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, servis minibüsü yan yattı. Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, servis minibüsünün altında kalan olup, olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enver Fatih TIKIRBURSA DHABURSANilüferKazaKarayoluMahallesiKazanınYaralılarFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24