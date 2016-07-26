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Spor

Bursa’da zafer Bonus Unifree Parkur Racing’in

Historic Kategorisi'nin galibi Engin Kap – Özden Yılmaz ikilisi oldu

26 Temmuz 2016 18:27

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4’üncü yarışı 41’inci Yeşil Bursa Rallisi’nde Historic Kategorisi'nin galibi, Bonus Unifree Parkur Racing’ten Engin Kap – Özden Yılmaz ikilisi oldu. Toprak zeminde, aşırı sıcakta koşulan zorlu yarışı Bonus Unifree Parkur Racing’in diğer ekibi Burak Türkkan – Onur Aslan ikilisi ise 2’inci sırada tamamladı. 

Bonus Unifree Parkur Racing’in yöneticisi Kerem Üstünkaya, takımın pilotlarına ve mekanik ekibine teşekkür ederken, “Başarımızın ardında disiplinli takım çalışması var” ifadesini kullandı. Diğer yandan Bursa’da genel klasman birinciliğinin sahibi ise Yağız Avcı – Bahadır Gücenmez oldu.

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