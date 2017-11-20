Bursa'da yolcuyu zorla otobüsten indiren şoför açığa alındı

BURSA, (DHA)- BURSA\'da tartıştığı yolcuyu zorla otobüsten indiren şoföre Bursa Halk Otobüsçüleri Odası tarafından işten el çektirildi.

Bursa\'nn merkez Nilüfer İlçesi\'nde Yunuseli- Üniversite hattında çalışan bir halk otobüsünde şoförle yolcu arasında çıkan ve cep telefonuyla kaydedilen tartışma sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler televizyonların haber bültenlerine de yansıyınca Bursa Halk Otobüsçüleri Odası harekete geçti. Oda Başkan Vekili Ramazan Çalan, DHA muhabirine, olayı duyar duymaz adını şimdilik açıklamak istemediği şoföre işten el çektirildiğini söyledi. Çalan, şöyle dedi:

\"Yaptığımız araştırmaya göre, tartışma; yolcu otobüse binip kart okuttuğu sırada başlıyor. Şoför yolcunun kişiselleştirilmiş kartını görmek istiyor, yolcu ise buna karşı çıkıp engelli çocuğu olduğunu söylüyor. Engelli yolcuya refakat eden kişi, engelli yolcumuzla birlikte seyahat ederken onun ücretsiz kartından yararlanabiliyor. Bu yolcumuz da engelli oğlunu daha önce aynı otobüsle üniversiteye götürürken üretsiz seyahat etmiş. Daha sonra tek başına aynı otobüse binip kişiselleştirilmiş kart kullanınca şoför kartı kontrol etmek istemiş. Engelli çocuğu olduğunu söyleyen yolcu buna karşı çıkarak şoföre tepki göstermiş. Tartışma burada başlamış. Kartları görüp kontrol etmek şoförün yetkisinde ve ayrıca görevidir. Bu tür kontrollleri yapmadığı belirlenen şoförlere \'1000 bilet ücreti\' tutarında para cezası verilmektedir. Şoförün bu kontrolü yapması ne kadar doğruysa, yolcuyu tartaklayarak otobüsten indirmesi de o kadar yanlıştır. Bu aşamada şoföre işten el çektirdik. Otobüs kameralarına yansıyan görüntüleri inceleyip ona göre karar vereceğiz, ayrıca bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendireceğiz.\"

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