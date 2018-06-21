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Bursa'da yolcu otobüsü devrildi; ölü ve yaralılar var

Devrilen otobüsteki yolcuların cenazeye gittiği belirtildi

21 Haziran 2018 18:06

Bursa'nın Harmancık ilçesinde cenazeye gidenlerin içinde bulunduğu otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre Kazada 2 kişi öldü, 3'ü ağır 25 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Bursa 'nın Dağ ilçesi Harmancık yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre cenazeye gidenlerin içinde bulunduğu otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre iki kişinin öldüğü 25 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların büyük çoğunluğunun Harmancık Devlet Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.

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