-BURSA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 59 YARALI BURSA (A.A) - 23.07.2011 - Bursa'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 59 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Balıkesir'den Ankara istikametine giden 06 AGM 81 plakalı yolcu otobüsü, Bursa-Ankara Çevreyolu İsmetiye Viyadüğü'nde kontrolden çıkarak, yolun sağındaki korkuluklara çarptıktan sonra devrildi. Devrilen otobüs, 50-60 metre sürüklendikten sonra durabildi. Otobüste bulunan 59 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. -YOL 2 SAAT SONRA YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI- Aydın Pıtır'ın kullandığı otobüsün devrildiği kazada yaralanan yolculara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra otobüste bulunan 59 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yolculardan bir kısmının tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Bu yolcuların, ayakta yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildikleri belirtildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, olay yerine çağrılan vincin otobüsü kenara çekmesiyle yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. Bazı yolcular, otobüs şoförünün direksiyon başında uyuduğunu ileri sürerken,polis,kazayla ilgili soruşturma başlattı. Balıkesir'den Ankara'ya gitmekte olan, Ayhan Pıtır'ın kullandığı 06 AGM 81 plakalı yolcu otobüsü, Bursa-Ankara Çevreyolu İsmetiye Viyadüğü'nde kontrolden çıkarak yolun sağındaki korkuluklara çarpmış, çarpmanın etkisiyle devrilen otobüs, 50-60 metre sürüklendikten sonra durabilmişti. Bazı yolcuların en azından cüzdan, cep telefonu, kimlik ve anahtar gibi özel eşyalarını almak için otobüse girdikleri dikkatlerden kaçmadı.