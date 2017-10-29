Bursa'da yol kapatan mahalleli polisin biber gazı sıkıp havaya ateş etmesiyle dağıldı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da üst geçit olmayan yolda ölümlü kazaların artması üzerine mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı. Polis öfkeli grubu biber gazı sıkıp havaya ateş açarak dağıttı.

Merkez Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi\'nde oturan yüzlerce kişi yeni adı \'İstanbul Caddesi\' olan Bursa-Yalova yolunda üst geçit olmaması ve devam eden tramvay inşaatı nedeniyle artan ölümlü trafik kazalarına tepki göstermek için yolu trafiğe kapattı.Yolun trafiğe kapanmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Sevk edilen polisin ikna çabalarına rağmen yolu trafiğe açmayan mahalle sakinlerini dağıtmak için polis biber gazı kullandı. Polisin müdahalesine direnen mahalle sakinleri ile polisler arasında arbede çıktı. Polis kalabalığı dağıtmak için bu kez havaya ateş açtı. Polisin müdahalesiyle yol trafiğe açıldı.

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