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Bursa'da yangını izleyen çift, trafik kazasında öldü

Bursa Mudanya'da çıkan yangını araçlarından izleyen Deniz ve Seyit Çekirge çifti başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi

30 Ağustos 2015 20:35

Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde 33 yaşındaki Deniz Çekirge ve eşi 34 yaşındaki Seyit Çekirge, orman yangınını izlemek için evlerinin önüne park ettikleri otomobile başka bir aracın çarpması sonucu öldü. Çiftin kızları 5 yaşındaki Ceren ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazaya neden olan sürücünün otoyolda bir başka araçla yarıştığı ve başka araca da çarptığı belirtildi.

Tarık Arslan’ın DHA’da yer alan haberine göre, Bursa'nın İhsaniye Mahallesi'nde oturan ve aynı semtte elektrik malzemeleri satışı yapan işyeri bulunan Seyit Çekirge ve eşi Deniz Çekirge, Tepedevrent Mevkii'ndeki Eczacılar sitesi önüne park ettikleri 16 BYJ 39 plakalı otomobilden dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha karşı söndürülen orman yangınını izlemeye başladı.

Saat 02.00 sıralarında 35 yaşındaki Ercan Mandıracı yönetimindeki 16 YU 936 plakalı otomobil, iddiaya göre zikzaklar yaparak gelirken önce bir otomobile, ardından Çekirge ailesi fertlerinin içinde bulunduğu otomobile çarptı. Ercan Mandıracı, iki araca daha çarptıktan sonra kaçarken kazada Deniz ve Seyit Çekirge çifti ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Seyit Çekirge ve özel bir hastaneye kaldırılan eşi Deniz Çekirge yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çekirge çiftinin ikiz kızlarından kaza sırasında otomobilde bulunan Ceren yara almadan kurtuldu. İkizi Beren'in ise kaza sırasında bir yakınlarının yanında bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. Kaçan otomobil sürücüsü Ercan Mandıracı ise aranıyor.

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