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Bursa'da yangın çıkan tarihi ahşap bina çöktü (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde tarihi ahşap binada çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

15 Kasım 2018 15:04

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesinde tarihi ahşap binada çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın sırasında bir bölümü çöken bina, iş makinesi yardımıyla tamamen yıkıldı. Yangında, çevredeki ev ve iş yerleri zarar görmezken, belediye ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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