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BURSA'DA YANGIN BURSA (A.A)

30 Ocak 2011 13:57

-BURSA'DA YANGIN BURSA (A.A) - 30.01.2011 - Bursa'da otomotiv parçası üretilen bir fabrikada çıkan yangında, büyük çapta zarar oluştuğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine 8 araçla gelen itfaiye ekipleri, fabrikadaki plastik maddelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangını, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alabildi. Yangında büyük çapta zarar oluştuğu, başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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