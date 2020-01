Bursa'da yağmur altında 'Kudüs' yürüyüşü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması protesto edildi. Yaklaşık bin kişi, ABD ile İsrail’e tepki için yoğun yağışa rağmen Atatürk Bulvarı\'nda yürüdü.

İnegöl Kaymakamı Ali Akça, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yöneticileriyle bine yakın Bursalı, öğle saatlerinde, İnegöl Belediyesi\'nin önünde toplandı. Yoğun yağışa rağmen programı iptal etmeyen grup, Atatürk Bulvarı üzerinde yaklaşık 2 kilometre ilerideki anıtın önüne kadar yürüdü. Yağmur nedeniyle ıslanan yaklaşık bin kişi, Atatürk Anıtı\'nın önünde toplanarak, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atıp, Kudüs için dua etti. Burada grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı İnegöl Şube Başkanı İlhan Tatlı, şunları söyledi:

“İslam dünyası, bütün Filistin topraklarına ve Filistin’in başkenti Kudüs’e sahip çıkmalıdır. Siyasi, ekonomik, hukuki her türlü desteği sağlamalıdır. İsrail’e ve İsrail’in yanında duranlara da siyasi, ticari, ekonomik her türlü boykot ve ambargo uygulanmalıdır. Hatırlatmak isteriz ki eğer şiddet sarmalı, bölgemizi ve dünyamızı sararsa bütün dünyada Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve diğer hiçbir din ayırt edilmeksizin hepsi için güvenlik riski vardır. Görünen odur ki İsrail, Filistin’i işgal etme ve sonrasında işgal topraklarını Suriye-Türkiye ekseninde genişletme planları yürütmektedir. Bu planı uygulamak için başta ABD olmak üzere bir çok güçle iş birliği yapmaktadır. Filistin ve Kudüs’ün müdafaası, herkesin mesuliyetidir. Kudüs’ün özgürleşmesi için tüm çalışmalar başlatılmalıdır. Mescid-i Aksa ile Ayasofya paralel yürür. İstanbul’un savunması bugünden başlar. ABD Başkanı\'nın açıkladığı kararı biz, tanımıyoruz. O kararı lanetliyoruz. Bu ümmet, o kararı onların yüzüne çarpacaktır. Kudüs, bütün Müslümanların kutsalıdır. Kudüs, Filistin’in başkentidir ve öyle de kalacaktır. Hiçbir zaman İsrail’in başkenti, olmadı ve de olmayacaktır. Kudüs, Filistin davası değil, kıble davasıdır. Kudüs, her mümin kulun önünde bir sınav kağıdıdır.”

Konuşmanın ardından İnegöl Müftüsü Kazım Güzel’in duasıyla protesto gösterisi sona erdi.

