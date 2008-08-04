Bursa'da voleybol şöleni

Tempo24-



A Milli Erkek Voleybol Takımı, 19-20 Temmuz'da Bursa'da yapılacak Avrupa Ligi Finali'nde mücadele edecek.



Grup mücadelesinde 12 maçta 6 galibiyet alarak Almanya'nın ardından ikinci sırada yer alan milli takım, topladığı puanlarla finalde mücadele etme hakkını elde etti.



Bursa'daki final maçlarında Milli takım, 19 Temmuz Cumartesi günü saat 19.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Aynı gün Slovakya-Almanya maçı da oynanacak. İlk maçlarını kazanan takımlar, 20 Temmuz Pazar günü final maçında karşılaşma hakkını elde edecek. İlk günün kaybeden takımları ise 3.'lük mücadelesi için 20 Temmuz Pazar günü mücadele edecek.

