T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da 'uyuz salgını' şüphesiyle hastaneye giden 16 kişi de 'polen alerjisi çıktı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde aynı köyden 16 kişi, vücutlarında kızarıklık ve kaşınma şikayetiyle uyuz salgını şüphesiyle hastaneye gitti

19 Eylül 2017 02:24

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İznik ilçesinde aynı köyden 16 kişi, vücutlarında kızarıklık ve kaşınma şikayetiyle uyuz salgını şüphesiyle hastaneye gitti. Yapılan tetkikler sonucunda polen alerjisi teşhisi konulan köylüler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Bursa\'nın İznik İlçesine bağlı Yörükler Köyü\'nde vücutlarında kızarıklık, kabarma ve kaşınma olan 16 kişi \'uyuz salgını\' şüphesiyle İznik Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Hastane yetkilileri şüphe üzerine hastanede tedbirler aldı. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ile Ak Parti İznik İlçe Başkanı Mahmut Hersekli de hastaneye gelerek, yetkililerinden bilgi aldı. Yapılan tetkikler sonucu uyuz hastalığı bulgularına raslanmadığı, kızarıklık, kabarma ve kaşınmanın nedeninin \'polen alerjisi\' olduğu belirlendi. Hastaneye başvuran 16 kişi yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet BULDUİZNİK Bursa DHA BURSAYapılanBursaYörükler KöyüDevlet HastanesiHastaneBelediye Başkanı Osman SargınAk PartiBaşkanı Mahmut HersekliHastaneyeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24