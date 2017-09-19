Bursa'da 'uyuz salgını' şüphesiyle hastaneye giden 16 kişi de 'polen alerjisi çıktı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İznik ilçesinde aynı köyden 16 kişi, vücutlarında kızarıklık ve kaşınma şikayetiyle uyuz salgını şüphesiyle hastaneye gitti. Yapılan tetkikler sonucunda polen alerjisi teşhisi konulan köylüler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bursa\'nın İznik İlçesine bağlı Yörükler Köyü\'nde vücutlarında kızarıklık, kabarma ve kaşınma olan 16 kişi \'uyuz salgını\' şüphesiyle İznik Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Hastane yetkilileri şüphe üzerine hastanede tedbirler aldı. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ile Ak Parti İznik İlçe Başkanı Mahmut Hersekli de hastaneye gelerek, yetkililerinden bilgi aldı. Yapılan tetkikler sonucu uyuz hastalığı bulgularına raslanmadığı, kızarıklık, kabarma ve kaşınmanın nedeninin \'polen alerjisi\' olduğu belirlendi. Hastaneye başvuran 16 kişi yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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