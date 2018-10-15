Bursa'da uyuşturucu şüphelisi 4 kişi adliyede

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, polisin düzenlediği operasyonda 765 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai ile yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilere uyuşturucu madde sattığı saptanan S.Ö., S.V., M.D. ve N.T. de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 4 kişinin üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda 765 gram metamfetamin, 10 gram bonzai ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 6 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli, \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.



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