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Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonuna gözaltına alınan 8 şüpheliden adliyeye sevk edilen 6'sı, tutuklandı

26 Aralık 2018 14:36

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonuna gözaltına alınan 8 şüpheliden adliyeye sevk edilen 6\'sı, tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
​İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, K.Ç., M.B., B.G., B.Y., S.H., Z.Ö., M.H. ve S.T.’nin üzerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda paketlenmiş toplam 98 gram esrar, bir miktar kokain, bir miktar metamfetamin, bir miktar ecstasy hap, esrar öğütmede kullanılan plastik materyal, uyuşturucu madde paketlemeye ve kullanımına yarayan çeşitli malzemeler, 1 tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 8 adet 7,65 mm mermi, 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait iki şarjör ile şarjöre basılı 15 kartuş ele geçirildi.
Şüphelilerden 6\'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan K.Ç., M.B., B.G., B.Y., S.H. ve Z.Ö. \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı. S.T. ve M.H.\'nin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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