T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 kişi yakalandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, yaklaşık 1 kilo 800 gram bonzai ve metamfetamin ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı

01 Aralık 2017 16:37

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, yaklaşık 1 kilo 800 gram bonzai ve metamfetamin ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin suç unsurları ile birlikte yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonda B.Y., Ş.U., M.S., A.D., B.F., M.S. ve S.F. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 85 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 46 fişek ile birlikte uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 4 bin 500 lira para ele geçirildi.
Merkez Yıldırım ilçesi Selimzade mahallesinde ise polis ekiplerinin şüphelendiği İ.S.\'nin yapılan üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirildi. İ.S. bonzaiyi Y.B.\'den aldığını itiraf etti. Bunun üzerine Y.B.\'nin evine yapılan operasyonda 1 kilo 700 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgulamaları tamamlandı. 9 şüpheliden biri hakkında \'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak\' suçundan işlem yapılırken, 8 kişi ise \'uyarıcı madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA BURSA Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüBursaEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğü ekiplerinin merkez OsmangaziNilüfer ilçelerindeMerkez YıldırımSelimzadeBununGözaltına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24