Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 kişi yakalandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, yaklaşık 1 kilo 800 gram bonzai ve metamfetamin ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin suç unsurları ile birlikte yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonda B.Y., Ş.U., M.S., A.D., B.F., M.S. ve S.F. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 85 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 46 fişek ile birlikte uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 4 bin 500 lira para ele geçirildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Selimzade mahallesinde ise polis ekiplerinin şüphelendiği İ.S.\'nin yapılan üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirildi. İ.S. bonzaiyi Y.B.\'den aldığını itiraf etti. Bunun üzerine Y.B.\'nin evine yapılan operasyonda 1 kilo 700 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgulamaları tamamlandı. 9 şüpheliden biri hakkında \'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak\' suçundan işlem yapılırken, 8 kişi ise \'uyarıcı madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRAFLI