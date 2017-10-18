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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde Özel Harekat ve zırhlı araçların da destek verdiği 4 ayrı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

18 Ekim 2017 01:49

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA\'nın Mudanya ilçesinde Özel Harekat ve zırhlı araçların da destek verdiği 4 ayrı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. 
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat ve zırhlı araç desteğiyle Mudanya İlçesi\'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Karadere Mahallesi\'nde narkotik köpeğin de katıldığı operasyonda 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Zırhlı araçlarla çevre güvenliği sağlanırken, açılmayan kapılan koçbaşı ve levyeler ilekırıldı. Evlerde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 50 gram bonzai, 150 gram esrar, 30 adet extacy hap, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Bu arada operasyonun yapıldığı mahallede yapılan kimlik sorgulamalarında haklarında farklı suçlardan yakalama kararı bulunan 2 kişi de gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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