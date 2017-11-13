Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda satışa hazır halde 150 \'çıkı\' olarak bilinen küçük torbalar içerisinde bonzai ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, NARKO-TEM WhatsApp İhbar Hattı\'na gelen bir ihbar üzerine, merkez Osmangazi İlçesi\'nde bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Müşteri gibi eve giden ekipler, burada operasyon düzenleyerek evde bulunan S.K., M.N. ve M.S.K.\'yı gözaltına aldı.Yapılan aramalarda satışa hazır 150 çıkı halinde bonzai, 40 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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