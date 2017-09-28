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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA'da 1500 polisin katılımı, Özel harekat ve zırhlı araçların da destek verdiği uyuşturucu operasyonnuda gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

28 Eylül 2017 17:32

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA\'da 1500 polisin katılımı, Özel harekat ve zırhlı araçların da destek verdiği uyuşturucu operasyonnuda gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, il genelinde dün akşam uyuşturucu operasyonu düzenledi. Özel Harekat, Asayiş ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyona 1500 polis katıldı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Aramalarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Ev, işyeri ve otomobillerde 150 gram metamfetamin, 200 gram bonzai, 650 gram esrar, 70 adet Ecstasy hap, çok sayıda ruhsatsız tabanca, dolu fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulamaları tamamlanan 26 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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