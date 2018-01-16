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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltında

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 5,5 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

16 Ocak 2018 18:49

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 5,5 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu madde satıldığına ilişkin ihbar üzerine Harmanlar Mevkii Su Deposu Caddesi’nde park halindeki otomobile baskın düzenledi. Araç içerisinde 5.5 gram satışa hazır metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu kullanmak suçundan kayıtları bulunan  A.S. (17) ve B.P. (22) gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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