Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden A.A. ve M.K. uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanların suç unsurları ile birlikte yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Farklı adreslere yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise bir miktar sentetik kannobinoid ile bir miktar da metamfetamin ele geçirildi. Daha sonra araştırmayı genişleten emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen H.Ç., M.Ü., H.C., B.G., M.K. ve A.A. gözaltına alındı. Bu şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda da 460 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar kannobinoid ve metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11\'i hakkında adli işlem yapılırken, A.A. ve M.K. ise \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak\' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi.



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