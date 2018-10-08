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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, (DHA) - BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

08 Ekim 2018 18:58

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, (DHA) - BURSA\'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen kişilerin evlerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 100 adet ecstasy hap, 52 gram esrar ve satışa hazır farklı miktarlarda sentetik kannabinoid ve metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden 10\'u hakkında \'Uyuşturucu kullanmak\' dan işlem yapılırken, M.A., Y.C. ve H.H.A., \'Uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

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