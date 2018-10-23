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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

23 Ekim 2018 17:39

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda 7 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin üzerilerinde, ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 50 gram bonzai, 30 gram metamfetamin, 15 tablet ecstasy, 10 gram esrar, bir miktar kokain ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerden 4\'ü, \'uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak\' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı, 7\'si ise \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

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