Bursa'da Ulu Cami'de namaz sonrası 'Kudüs' protestosu

BURSA, (DHA) - TÜRKİYE Gençlik Vakfı Bursa Şubesi, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdığını açıklaması üzerine bu sabah Ulu Cami\'de sabah namazının ardından protesto gösterisi yaptı. Topluluk adına yapılan konuşmada Filistin halkının yalnız olmadığı mesajı verildi.

Türkiye Gençlik Vakfı Bursa Şubesi, sabah namazının ardından Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olarak tanıması kararını protesto etti. Bursa Şube Başkan Yardımcısı Mehmet İstemihan, yaptığı konuşmada, Filistin halkının yanında olduklarını, onları asla yalnız bırakmayacaklarını söyledi. İstemihan, \"Bugün sömürülmüş halkların tıpkı selefleri gibi harekete geçtikleri dünyaya nizam verecek hamleler yapacakları, yeniden direnişe geçecekleri kutlu bir gündür. Amerika\'nın dün gece yaptığı açıklamaların bizler için herhangi bir kıymeti harbiyesi yoktur. Tüm bu olanlar bizlerin cihad ve yeniden dirilme ruh kökünü hareketlendiren gelişmelerdir. Filistin halkı bilsin ki Osmanlı\'nın torunları onları yalnız bırakmayacak. Bursa halkı kardeş mübarek şehir Kudüs\'ü asla ama asla yanlız bırakmayacaktır\" dedi.



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