Bursa'da turşu festivalinde çocukların ilginç rekoru

Hasan BOZEY/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın Orhangazi İlçesi\'nde bu yıl 4\'ncüsü düzenlenen Gedelek Turşu Festivali kapsamında, yaşları 3- 13 arasında değişen 100 çocuğun katılımı ile \'En Çok Çocuk İle Turşu Kurma\' rekoru kırıldı. Çocukların yaptıkları turşular, dünya liderlerinin çocuklarına gönderilecek.

Türkiye\'nin turşu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Bursa\'nın Orhangazi İlçesi Gedelek Mahallesi\'nde bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Turşu Festivali ilginç bir rekora imza attı. Dünya Çocuk Rekorları Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural\'ın da hazır bulunduğu rekor denemesinde, yaşları 3- 13 arasıda değişen 100 çocuk bir saat içersinde kendilerine verilen salatalık, havuç, beyaz lahana ve biberden turşu kurarak \'En Çok Çocuk İle Turşu Kurma Rekoru\' kırdı. Bu rekor Prof. Dr. Oktay Kural tarafından onaylandı. Prof. Dr. Kural, \"Çocuklar ilginç bir rekora imza attı. Bu turşuları dünya liderlerinin çocuklarına gönderecekler. Böylece, dünya barışına ve çocukların kardeşliğine katkı sunmş olacak\" dedi.

Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan da \"Gedelek\'te yarım asırdan fazladır turşuculuk yapılıyor. Gedelekli ailelerimizin çocuklarının da turşu konusundaki marifetlerini gördük. Festivalimizin en renkli görüntülerine neden olan tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum\" ifadelerini kullandı.

Festival sonunda davetliler ile çocuklar günün anısına fotoğraf çektirdi.



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