Bursa'da Türk Eğitim-Sen'den askeri kıyafetli basın açıklaması

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - TÜRK Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, “Teröristlerin ellerindeki silahlara bakıldığında düşmanın kim olduğunu görüyoruz. İncirlik Üssü kapatılmalı, ABD ve Fransa ile yapılan anlaşmalar feshedilmelidir. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak 400 bin üyemizle, duamızla, varlığımızla, ruhumuzla ve bütün benliğimizle askerimizin yanındayız” dedi.

Bursa merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Türkiye Kamu-Sen binasında askeri kıyafet giymiş başkan ve yöneticilerle basın açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, “Sakarya, Dumlupınar, İnönü bizim için ne anlam ifade ediyorsa, El Bab, Afrin, Münbiç, Sincar ve Kandil de aynıdır. Bugün Mehmetçik cephede, Türk milletinin kaderini yeniden yazmakta, bu topraklar üzerinde yeşerecek fidanlar için gövdelerini Amerikan roketlerine, Alman antitank füzelerine, Fransız mayınlarına siper etmektedir” dedi.

Türkoğlu şöyle devam etti:

“Ülkemiz bir büyük saldırı ile daha karşı karşıyadır. Yaklaşık 30 yıldır yavaş yavaş, merhale merhale yurdumuzu kuşatan şer güçler, maşa olarak kullandıkları terör örgütleri yoluyla Türk milletini yıpratmak, zayıflatmak, son darbe ile yok etmek ve tarih sahnesinden silmek üzere ortaya koydukları planlarını devreye sokmuşlardır. Teröristlerin ellerindeki silahlara baktığımızda, düşmanın kim olduğunu görüyoruz. Madem düşmanımız belli o zaman tribünlere oynamak yerine gerçek yaptırımlar hükümet tarafından hayata geçirilmelidir. İncirlik Üssü kapatılmalı, Fransa ve ABD ile yapılan anlaşmalar feshedilmelidir. Biz Mete Han’dan bugüne Türk ordusunun yanındayız. Hepimiz birer Mehmetiz, birer askeriz; bütün hainlere, yedi düvele yeteriz. Türkiye Kamu-Sen olarak 400 bin üyemizle, duamızla, varlığımızla, ruhumuzla ve bütün benliğimizle askerimizin yanındayız.”

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