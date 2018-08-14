Bursa'da tüplerin patladığı yangının sebebi araştırılıyor

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)- BURSA\'da dün gece lastik deposunda çıkan ve bir araç üzerinde bulunan tüplerin patladığı yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılıyor.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi\'nde meydana geldi. O.E.\'ye ait oto lastiği deposunda saat 03.00 sıralarında başlayan yangın kısa sürede büyüyüp deponun yakınında bulunan araç üzerindeki tüplerin patlamasına neden oldu. Yangın, iki saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Alevlerin çevrede bulunan binalara sıçramadığını söyleyen yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırdıklarını belirttiler. Yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.

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