Bursa'da tüp bomba gibi patladı: 1 yaralı

Enver Fatih TIKIR- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da yalnız yaşayan Ramazan Koçyiğit (60), evinde piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Olay, bu akşam Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi Kocanaip Mahallesi\'nde meydana geldi. Tek katlı evde yalnız yaşayan Ramazan Koçyiğit\'in evinde bulunan piknik tüpü, bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından yangın çıkarken, komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında vucudunda yanıklar oluşan Koçyiğit, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Evde çıkan yangın ise 5 itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Müdahale sırasında mahalledeki doğalgaz ve elektrik hatları kesildi. Zaman zaman çatıda çökmeler meydana gelen yangında tek katlı ev küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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