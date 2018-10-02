Bursa'da terör propagandasına 1 gözaltı

BURSA, (DHA)- BURSA\'da, terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptığı belirlenen S.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Aynı evde, dolandırıcılık şüphelisi S.M.S. de gözaltına alındı.

Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar Mahallesi\'nde S.A. isimli kişinin terör örgütü PKK propagandası yaptığı bilgisine ulaştı. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararı ile S.A.\'nın evine baskın yaptı. S.A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada bulunan 1 cep telefonu, 9 CD ve 1 flash belleğe el konuldu. Şüpheliye ait otomobil de muhafaza altına alındı.

Bu arada, aynı evde, hakkında bilişim yoluyla dolandırıcılık suçundan arama kararı bulunan S.M.S.de gözaltına alındı.