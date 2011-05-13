-BURSA'DA TEPKİ DİNMİYOR BURSA (A.A) - 13.05.2011 - Bursa Valisi Şahabettin Harput, TFF'nin Bursaspor-Beşiktaş maçıyla ilgili kararının hiçbir şekilde izahının mümkün olmadığını savunarak, ''(Başkalarına da örnek olsun, ibreti alem olsun) mantığı içerisinde, olayların tahlili yapılmadan, ilişkisi kurulmadan böyle bir karar verilmiştir'' dedi. Harput, Heykel'deki tarihi Valilik binasında, ''Arap Ülkeleri Turizm Teşkilatı'' heyetini kabulü sırasında basın mensuplarının, TFF'nin Bursaspor-Beşiktaş maçıyla ilgili kararına ilişkin sorularını yanıtladı. ''Anadolu'nun bu hareketle cezalandırılması gibi bir algılama, tümüyle Bursa'nın, Bursaspor'un cezalandırılması gibi bir algılama gündemdedir'' diyen Vali Harput, kararın ''biraz ağır'' olduğunu vurgulayarak, ''başkalarına da örnek olsun, ibreti alem olsun'' mantığı içerisinde, olayların tahlili yapılmadan, ilişkisi kurulmadan böyle bir karar verilmesinin, hukuk ve hakkaniyet üzerinde izahının mümkün olmadığını dile getirdi. Vali Harput, Bursaspor'un, sadece 2,5 milyonluk taraftarı bulunan bir şehir olmadığını belirterek, şunları söyledi: ''Bursaspor belki Türkiye'nin en fazla taraftarı olan, tüm Türkiye'yi temsil eden, en az 40 milyon taraftarı olan bir takımdır. Bunu herkes böyle görsün, böyle bilsin. Yani Anadolu'nun bu hareketle cezalandırılması gibi bir algılama, tümüyle Bursa'nın, Bursaspor'un cezalandırılması gibi bir algılama gündemdedir. Oysa suçlar ve cezalar şahsidir. Suç işleyenler cezalarını görür, görmeli ve görecektir. Ama burada doğrudan doğruya Bursaspor ile böyle bir alaka kurularak verilen, 'ibreti alem için' (bu tabir de kullanılıyor) verilen bu cezayı Bursaspor hak etmediği gibi, Bursa da hak etmemiştir. Ben aklıselimin, vicdanın, hukukun, mantığın yeniden hakim olacağını, Tahkim Kurulunun bu konuyu söylediğim çerçevede değerlendirerek, Bursaspor'a verilen bu ağır cezanın, mutlaka düzeltileceğini düşünüyorum. Çünkü talimatnameyi biz de biliyoruz, talimatnameyle ilgili hükümleri biliyoruz, farklı hükümler uygulanabilirdi. Pekala bizimle görüşülerek, bir saatlik ertelemeyle müsabakanın oynanmasına izin verilebilirdi. Bunlar da yapılmamıştır.'' Her şeye rağmen hukuk zemininde Bursa'nın, Bursaspor'un hakkını savunacaklarını vurgulayan Harput, ''Bursa, suçlu arama değil, birlik ve beraberlik halinde her zamandan daha çok birlik ve beraberlik halinde bu sıkıntılı süreci en kısa sürede aşacaktır, bunu herkes böyle bilsin'' dedi.